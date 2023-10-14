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Haberler Sarmaşık ‘Yıldız Tozu’ filmine Azerbaycan’dan büyük ödül

Yıldız Tozu’ filmine Azerbaycan’dan büyük ödül

HABER MERKEZİ
‘Yıldız Tozu’ filmine Azerbaycan’dan büyük ödül

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa kapsamında Azerbaycan Bakü şehrinde gerçekleştirilen 3.Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde Sinehane ve 24 Kare Film ortak yapımcılığıyla, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden beyazperdeye aktarılan Yıldız Tozu filmi "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu. Türk dünyasından 32 f ilmin yarıştığı festivalin Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Ahmet Sönmez'e ödülünü, Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti.

SEVGİ VE KARDEŞLİK

Türk edebiyatının duayeni Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız Tozu" filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatıyor. 22 Eylül'de vizyona giren filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.

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