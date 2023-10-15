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Haberler Sarmaşık Bugün buraya Tarabya’yı getirdik

Bugün buraya Tarabya’yı getirdik

HABER MERKEZİ
Bugün buraya Tarabya’yı getirdik
KURUÇEŞME Açıkhava Konserleri önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu ve sevenlerini boğazın eşsiz manzarası eşliğinde buluşturdu. Nostaljik şarkılarıyla sahneyi tavernaya çeviren ve özlenen o atmosferi boğazın ortasına taşıyan Kurtoğlu, müzik tarihinde iz bırakmış parçalarıyla dinleyicilerini dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkardı. Hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan ünlü sanatçı, "Bugün buraya Tarabya'yı getirdik. En güzel şarkıları birlikte seslendireceğiz." sözleriyle sevenlerine teşekkürlerini iletti. 'Liselim', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Yorgun Yıllarım' gibi hafızalara kazınan parçalarının Kuruçeşme Sahnesi'nde yankılandığı gece de Kurtoğlu, hayranlarına 2 saat boyunca tam bir müzik ziyafeti çekti.
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