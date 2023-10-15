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Haberler Sarmaşık ‘UyuyanGüzel’ balesi sanatseverlerle buluşacak

‘UyuyanGüzel’ balesi sanatseverlerle buluşacak

HABER MERKEZİ
‘UyuyanGüzel’ balesi sanatseverlerle buluşacak
İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sezonun ilk bale temsili "Uyuyan Güzel" 17 ve 21 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Ayşem Sunal Savaşkurt'un rejisi ile Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenecek. İki perdelik eserin koreografisini Marius Petipa, orkestra şefliğini ise Roberto Gianola yapacak. Başlıca rolleri Burcu Olguner ve Çağın Hazar Özideş'in paylaştığı eserde, kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi anlatılıyor.
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