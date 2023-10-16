Korona virüsü atlatan Nilüfer coşturdu

Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için her türlü gerekli şarta sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı perçinleyeceksiniz. .

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KURUÇEŞME Açıkhava Konserleri, Türk Pop Müziği'nin eşsiz sesi Nilüfer'i boğazın kıyısında hayranlarıyla buluşturdu. 70'lerden bugüne uzanan klasiklerini bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, Kuruçeşme Sahnesi'nden rüzgar gibi geçti.

BİZ BİRAZ ZAMANDAN ÇALDIK

KURUÇEŞME Açıkhava Sahnesi'nin büyülü atmosferi, Nilüfer hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen 'Sensiz Olmaz' şarkısıyla sahneye çıkan duayen sanatçı, "Eylül'de gerçekleşecek olan konseri covid olduğum için ertelemek durumunda kaldım. Biraz zamandan çaldık. Burada şarkı söylemek ayrı bir keyif"... sözleriyle müzikseverleri selamladı. Usta sanatçı, şarkılarının yanı sıra seyircisi ile yaptığı sohbetle de keyifli dakikalara imza attı. Sesi bir yana güzelliğiyle de gözlere hitap eden Nilüfer, özel tasarlanan 2 farklı kıyafetiyle hayranlarından tam not aldı.