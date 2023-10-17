FOLKART'IN kültür, sanat ve spora verdiği desteklerin en önemli ayaklarından biri olan Folkart Academy'de ilk ders zili çaldı. Folkart'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği Folkart Academy'de ilk dersler hafta sonu yapıldı. Binlerce öğrencinin bugüne kadar ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy'de ilk ders Proje Koordinatörlüğünü üstlenen ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan tarafından verildi. Academy'de dersler ilk dönem 14 Ekim-12 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ise 25 Kasım-24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.