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Kitap tutkunlarının geleneksel buluşması

Kitapseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği geleneksel D&R Kitap Fuarı, kitapların sınırsız ve özgür dünyasının kapılarını yedinci kez açtı. Kültür ve sanat tutkunlarının buluşma noktası haline gelen kitap fuarı; 5 Kasım’a kadar devam edecek.

HABER MERKEZİ
Kitap tutkunlarının geleneksel buluşması
Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R; kitap tutkunlarını edebiyatın özgür ve sınır tanımayan dünyasında bir keşfe davet ediyor. Bir D&R geleneği haline gelen ve bu yıl 7. kez düzenlenecek D&R Kitap Fuarı; Türkiye'nin 52 ilindeki 224 D&R mağazasında kültür ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek. 5 Kasım'a kadar sürecek fuar; birbirinden değerli yazarlar, Türkiye'nin dört bir köşesindeki D&R mağazalarında okurlarıyla bir araya gelecek. Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ünlü ekonomist Emre Alkin'e, oyuncu Buğra Gülsoy'dan çocukların favori kahramanı Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'na kadar her yaş ve zevke hitap eden kitapların birbirinden değerli yazarları; eserlerini okurları için imzalayacak ve söyleşi gerçekleştirecekler.
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