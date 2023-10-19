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Haberler Sarmaşık ‘Fashion Prime’ defilelerle başladı

‘Fashion Prime’ defilelerle başladı

ERCAN AKGÜN
‘Fashion Prime’ defilelerle başladı
İzfaş tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında ilk gün 3 ayrı defile sunuldu. Etkinliklerde, Özge Ulusoy ve Duman Ajans mankenleri görev aldı. İlk günkü defileler, keçe ustası ve tasarımcı Ayfer Güleç'in 32 parçadan oluşan çalışmalarıyla başladı. Ardından Serteks ve Klas Dantel firmalarının ortak defilesi gerçekleştirildi. 20 kostümün sergilendiği etkinlikte izleyici karşısına çıkan çocuk model Alya Beren Duman, alkışlarla karşılandı.
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