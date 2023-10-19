‘Fashion Prime’ defilelerle başladı

İzfaş tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında ilk gün 3 ayrı defile sunuldu. Etkinliklerde, Özge Ulusoy ve Duman Ajans mankenleri görev aldı. İlk günkü defileler, keçe ustası ve tasarımcı Ayfer Güleç'in 32 parçadan oluşan çalışmalarıyla başladı. Ardından Serteks ve Klas Dantel firmalarının ortak defilesi gerçekleştirildi. 20 kostümün sergilendiği etkinlikte izleyici karşısına çıkan çocuk model Alya Beren Duman, alkışlarla karşılandı.