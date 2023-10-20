Ailecek alışveriş keyfi yaptılar

Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Müge Boz, geride bıraktığımız gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceleyen çift, daha sonra meydan katında bulunan bir restoranda akşam yemeği yiyip keyifli vakit geçirdi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ikilinin, keyifli ve eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmazken, küçük kızları Vina'nın annesine benzerliği ise görenleri şaşırttı.