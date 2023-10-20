‘Gazze katliamında dünya üç maymunu oynuyor’

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, ABD'nin desteğini arkasına alarak savaş suçu işleyen İsrail'e ateş püskürdü. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan ünlü isim, "İsrail bu katliamlarla Gazze'yi tamamen ele geçirme hayali kuruyor. Fakat bunu asla gerçekleştiremeyecekler" şeklinde konuştu. Türk müziğinin 'Baba' lakaplı yaşayan efsanesi Orhan Gencebay, Gazze'de yaşananların bir felaketten daha öte olduğunu söyledi. Ünlü isim, onlarca çocuğun, kadının, Filistinli Müslümanların dünyanın gözü önünde katledildiğine vurgu yaptı.

"ATAMIZI ANLAMAMIŞLAR"

Orhan Gencebay, "Büyük Atatürk, 'Ülkemizin güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar' demişti. 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soranlar Atamızı iyi tanımıyor demek ki... Bu, Filistin ve Kudüs için de geçerli" açıklamasında bulundu. İsrail'in Kudüs'ü işgal etmekle birlikte Türkiye'yi parçalamayı, Türkiye'den toprak koparmayı da hayal ettiğini vurgulayan Orhan Baba, "İsrail amacına asla ulaşamayacak. Kudüs'ü alma hayalini gerçekleştiremeyecek. Ne kadar ABD destek verse de, Avrupalılar yaşanan zulmü görmezden gelse de, Batı dünyası üç maymunu oynasa da, Türkiye'nin de çabalarıyla bu oyun bozulacak" ifadelerini kullandı.