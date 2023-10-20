Zulme sessiz kalan şarkıcı Linet’ten garip savunma

İsrailli şarkıcı Linet'in, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara tepki yağdı. Ünlü şarkıcı, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir" sözlerini alıntıladı. Ancak yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına ses çıkarmayan Linet'e takipçileri sert tepki gösterdi. Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan şarkıcı yeni bir açıklama yaptı. Akrabalarının savaşın ortasında kaldığını dile getiren Linet, "Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise, Linet'in ısrarla, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamına tek kelime etmeyip "sağduyu" çağrısı yapmasını iki yüzlüce yorumladı.