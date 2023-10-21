Sevilen ATV dizileri Cannes’da fırtına gibi esti

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yola çıkan atv, 7 kıtada, 100'den fazla ülkede içerikleri izlenen bir televizyon kanalı haline gelerek, 30. yaşında başarısını dünya ölçeğinde taçlandırmaya devam ediyor. atv Distribution, her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından gelen televizyon yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Safir, ilk kez yer aldığı MIPCOM'da alıcıların gözdesi oldu. Aynı zamanda atv'nin geniş kataloğunda yer bulan 'Ateş Kuşları', 'Kardeşlerim', 'Kuruluş Osman' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizileri yeni sezon bölümleriyle de izleyicilerini ekrana kilitledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI'NDAN FUARA İLGİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da fuarda incelemelerde bulundu. Mumcu, beraberinde Sinema Genel Müdürü Sayın Erkin Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ile, atv standını da ziyaret etti. ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan ve İçerik Satış Müdürü Müge Akar, konuklara fuar hakkında bilgi verdi.