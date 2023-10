Fazıl Say’a ‘Filistin’e destek’ sansürü

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şunları kaydetti: "İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır. 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim."

TUHAF KARŞILADIM

Açıklamalarının her zaman barıştan yana olduğunu belirten Say, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim.Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim sarsıldı. Bunu belirtmek isterim."

KONSERLERİN İPTAL EDİLMESİNİ KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya insanlık hesabından yaptığı açıklamada, karanlık bir zihniyetin, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanbir değerlelık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef aldığına dikkat çekti. Çelik, Fazıl Say'ın konserlerinin iptal edilmesini kınadığını aktardı.

MİGROS TÜRKİYE: KONSERLERLE ALAKAMIZ YOK

Konser iptalleriyle ilgili İsviçre Migros ile alakaları olmadığını belirten Migros Türkiye, Fazıl Say'ın açıklamasını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Migros Türkiye'nin paylaşımında "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." denildi.