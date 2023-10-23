Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı

EGİAD, Cumhuriyet'in 100. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle sahneye çıkan Cem Adrian'ın şarkılarıyla kutladı. EGİAD'ın 33. yılı içinde olduğunu, bu dönemde bütünleştirme ve büyütmeye odaklandıklarını söyleyen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşları ile içinde bulunulan ekonomik sorunlar başta olmak üzere çok zorlayan bir dönemden geçildiğini ifade etti.

SPOR SALONU YAPILACAK

Yelkenbiçer, Cumhuriyetin 100. yılında, temel değerleri ve hedefleri çok iyi bildiklerini, EGİAD olarak bu hedeflerin peşinden gitmenin önemine yürekten inandıklarını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından etkinlikte, Cem Adrian, Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı etkinlikte aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de katkı sağlandı. Bine yakın davetlinin katıldığı organizasyonda üye bağışları, sponsorluk bedelleri ve EGİAD bütçesi ile Urla'daki EGİAD Ortaokulu'na spor salonu yaptırılacak.