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Telmessos Antik Tiyatrosu’nda senfonik destan sahnelendi

MURAT YALÇIN
Telmessos Antik Tiyatrosu’nda senfonik destan sahnelendi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan sahnelendi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eser beğeni topladı. Eserde, cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı bir dille anlatıldı. Gösteriyi Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.
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