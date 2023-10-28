‘Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi’ hizmete açıldı

Deneyimli sağlık personelleri ile hizmet vermeye başlayan 'Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi' tüm bireylere fizik tedavi rehabilitasyonun yanında gerekli durumlarda özellikli enjeksiyon prp ve destek tedavilerle çok yönlü bir yaklaşım sunuyor.

UZMAN PERSONELLER

İzmir Alsancak Kahramanlar hastaneler bölgesinde açılan 'Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi'nde, 3 fizik tedavi uzmanı, 10 fizyoterapist, 3 hemşire ve fizik tedavi teknikerlerinden oluşan, alanında uzman deneyimli sağlık personelleri ile hizmet vermeye başladı. Gazi Hastanesi, İzmir Ege Laboratuvarı ve Egeli Osgb iştiraki olarak 2022 yılı sonunda faaliyete başlayan Özel Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, Gazi Fizik Tedavi merkezini fizik tedavi alanında ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

ORTOPEDİK PROBLEMLERDE OLDUKÇA ETKİLİ

ÖZEL Gazi Fizik Tedavi Tıp Merkezi kurucu ortaklarından fizik tedavi uzman hekimi Dr. Hatice Banu Kenar ise hastalara uygulanan işlemler hakkında kısaca bilgi verdi. Kenar, robotik kol ile geniş alanda tedavi uygulama imkanı doğduğunu, daha küçük alanlarda ise manuel küçük elektrot ile yoğun etki sağlandığını, böylece eklem ve kas hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bel boyun sırt ağrıları ortopedik problemler, nörojenik kökenli ağrılar, sinir yaralanmaları ve bunun gibi pek çok hastalığın tedavisinde oldukça etkili olduğunu söyledi.