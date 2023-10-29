atv'de hafta içi her gün yayınlanan 'Esra Erol'da programında bu kez coşku ve gurur vardı. Esra Erol ve stüdyo konukları bu kez Cumhuriyetimizin 100. yılını bayraklarla ve 10. yıl marşıyla kutlayarak izleyicilerine görsel şölen yaşattı. Canlı yayında önemli mesaj veren Esra Erol şunlar söyledi:

HERKES SAHİP ÇIKMALI

"Ben bugün buradaysam, çocuklarımın ellerinden tutabiliyor, onları okula götürebiliyorsam, çorba içebiliyor ekmek yiyorsam, gülebiliyor ağlayabiliyorsam, bir yorganım, bir yatağım varsa sabahları uyanabiliyor, gelecek hayali kurabiliyorsam Türkiye Cumhuriyeti olduğu içindir. Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce Cumhuriyetimizi kurduğu içindir. Cumhuriyetimiz en kutsal emanetimizdir. Gençler, kadınlar, çocuklar herkes Cumhuriyetimize sahip çıkacak" dedi.

Doğa Rutkay Kamal:

Sanatçıya 'Sanatçının eli öpülür', köylüye, 'Köylü milletin efendisidir.', Öğretmene 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' Doktora, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' dedi.

Hülya Koçyiğit:

İşgal atındaki Anadolu topraklarını büyük bir kurtuluş savaşı vererek kurtaran ve bize Cumhuriyetimizi armağan eden, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetimiz, saygımız ve sevgimiz sonsuzdur.

İbrahim Tatlıses:

Şanlı tarihimizi yazan tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, saygı ve sevgiyle anıyoruz.