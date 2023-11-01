Kraliçe Kuruluş Osman setini gezdi

alezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah, Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini yakından takip etmesiyle bilinen kraliçe, Malezya'dan gelen yakın çevresiyle beraber platoyu ziyaret etti. Bozdağ Film'in kurucusu Mehmet Bozdağ ile Kraliçe Azizah, Kuruluş Osman'ın çekimlerinin yapıldığı mekânları gezerek platoda düzenlenen atlı koreografi gösterisine katıldı. Hanlı Pazar'da alışveriş yapan kraliçe, alışveriş sonrası verdiği kısa demeçte uzun yıllardır dizileri takip ettiğini, Kuruluş Osman'ın bütün karakterlerini tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi. kraliçe gezinin ardından yapımcı Mehmet Bozdağ ve Kuruluş Osman dizisi oyuncuları Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte fotoğraf çektirdi.