atv sezona lider devam ediyor

30 yıldan bu yana imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran atv, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

3 KATEGORİDE ZİRVEDE

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ekim ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da programları bu başarıda büyük pay sahibi oldu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yanı sıra; Safir, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak, Ateş Kuşları ve Kardeşlerim dizileri, atv'yi zirveye taşıyan yapımlar arasında yer aldı.