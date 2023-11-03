‘Altın Kafes’in ilk görüntüleri yayınlandı

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek yeni dizi 'Altın Kafes'ten ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seren diziden ilk görüntüler yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.