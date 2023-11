ÜNLÜ şarkıcı Gökhan Türkmen, havaların soğumaya başlamasından dolayı kendi açık hava sezon finalini muhteşem bir konserle gerçekleştirdi. Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Türkmen, 'Lafügüzaf' şarkısının sonunda sahneye gelerek kendisine sarılan eşine 'Bende seni çok seviyorum' dedi. Dev seyirci korosunun her şarkıda eşlik ettiği konserde, özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi.