TÜRK müziğinin iki usta ismi Muazzez Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu, Günay'da ilk kez birlikte sahneye çıktı. Gecede ilk olarak Cengiz Kurtoğlu sahne aldı, sevilen şarkılarını Günay dinleyicileriyle buluşturdu. Muazzez Ersoy ise, uzun zaman sonra yeniden sahne almanın heyecanını yaşadı. Ersoy, görüntüsüyle olduğu kadar repertuarı ile de dikkat çekti, şarkılarını Günay'ı dolduranlarla hep bir ağızdan söyledi. Kendisini çok güzel bulan dinleyicilerine espri yaparak "Erkekler yaşlanıyor da kadınlar yaşlanmıyor. Hala 38 bedenim kendimle gurur duyuyorum" dedi.