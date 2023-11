Genç müzisyenlere yol gösterecek

Türkiye'nin güçlü kadın vokallerinden Işın Karaca, 23 yıllık ve 11 albümlük kariyerini gerçek, steril müziğin bütünleşmiş 'The Best In Symphonic', albümü ile taçlandırdı. Dünden bugüne Işın Karaca'nın taşıdığı ve ülkemizde, tüm listeleri zorlayan hit şarkılarının senfonik düzenleme ve kayıtları çok beğenildi. Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu bu albüm için tam üç yıl boyunca çalıştı. Bu albümde Türkiye'nin en önemli müzisyenleri yer aldı. Aynı zamanda yazılan 14 şarkının tüm nota partisyonları, klasik müzik, jazz, big band ve pop türlerin öğrenci ve dinleyicilerine ışık gösteren bir yol hikayesi olacaktır.