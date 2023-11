ol aldığı her projede adından övgüyle söz edilen Emre Karayel bu akşam tek kişilik oyunu 'Erkek Aklı-Oksimoron' ile Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircisiyle bir araya gelecek. Oyun öncesi sorularımızı yanıtlayan usta oyuncu İzmir seyircisinin farkını anlattı ve ekledi: "Ben ve benim gibi özel tiyatro yapan arkadaşlarımın İzmir'e giderken büyük heyecan duyduklarını biliyorum. İzmir seyircisinin tiyatroya düşkünlüğü şimdi değil uzun yıllardır hep böyle olmuştur. İzmir seyircisi sahnede olduğunuzu hissettirir. İzmir turnesi olacağı zaman büyük heyecan ve keyifle gelirim işin açıkçası. Zaten İzmir'i iş dışında da çok severim. İzmirlilerin sanata ilgileri her zaman yüksek olmuştur. Tiyatro seyircisinin enerjisi de ayrıdır. Salonda olduğunu, tiyatro için orada olduğunu, sizin için orada olduğunu hissettirir. Bunu oyunlara gösterdiği ilgiyle sunar. İzmirlilerin karşısında oynamak bizim gibi oyunculara da keyif verir her zaman. Bir kez daha sizin aracılığınızla ilgi gösteren İzmir seyircisine teşekkür etmek istiyorum."