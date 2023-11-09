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Haberler Sarmaşık D&R İstinyePark’ta keyifli buluşma

D&R İstinyePark’ta keyifli buluşma

HABER MERKEZİ
D&R İstinyePark’ta keyifli buluşma
AKADEMİSYEN ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile sinir bilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, beraber yazdıkları ilk kişisel gelişim kitabı "Boşlukların İnsanı"nı D&R İstinyePark mağazasında okurları için imzaladı. D&R Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen imza gününde Canan ve Batı okurları için, günümüz insanını özgün bir felsefeyle merkezine alan kişisel gelişim kitabı "Boşlukların İnsanı"nı yazma sürecinden, insan varlığının sınırlarına kadar uzanan keyifli bir söyleşi de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Tuti Kitap tarafından yayınlanan Boşlukların İnsanı, Türkiye genelindeki tüm D&R mağazalarında ve www. dr.com.tr'de satışa sunuluyor.
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