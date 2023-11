Saygı ve minnetle anıyoruz

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım nedeniyle ünlü isimler sosyal medyada hislerini paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım'a dair duyguları... Ajda Pekkan: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, hasret ve minnetle anıyoruz ... Atamıza ve eşsiz vizyonuna şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var . Bölgemizde ağır trajediler yaşanıyorken ve Müslüman kardeşlerimiz 21. yüzyılda hala bağımsızlık mücadelesi veriyorken, bize bu cennet vatanda barış huzur ve medeniyet içinde yaşama şansını veren Atamıza sonsuza dek minnettarım. Zafer Algöz: Yaşa Mustafa Kemal Paşa... Adın yazılacak mücevher taşa... Sonsuza kadar özlem ve saygıyla. Oktay Kaynarca: Saygı, minnet ve özlemle... Atam Türkan Şoray: Ata'm... Daima senin aydınlattığın yolda yürüyeceğiz... Tolga Çevik: Saygıyla, minnetle ve her geçen gün artan bir özlemle anıyorum. Demet Sağıroğlu: Cümleleri ne kadar süslesek de, sana olan özlemimizi ifade edemez Ata'm... Büyük saygı, sevgi ve minnetle...