Üçü de birbirinden karizma

Ünlü oyuncular Berk Oktay, Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece kendileri gibi oyuncu arkadaşları Berk Erçer'in doğum gününe katıldı. Üçlünün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuların takipçileri, sosyal medyada 'Kim daha yakışıklı?' tartışması başlatarak adeta birbiriyle yarıştı. Takipçilerden en çok "3'ü de birbirinden karizma", "Açık ara Kıvanç", "Allah sahiplerine bağışlasın", "Favorim Burak Özçivit", "Vallahi son zamanlarda gördüğüm en şahane fotoğraf", " Vallahi şampiyonlar ligi" gibi eğlenceli yorumlar geldi.

Doğum gününden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte bir projede bir araya gelmişti. Konuyla ilgili Özçivit, "Bir araya geldik evet. Tekrardan bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çok bir şey bahsetmek doğru olmaz. Projeden bahsedemiyorum o yüzden" diye konuştu.