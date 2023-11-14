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Haberler Sarmaşık Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan acı haber

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan acı haber

HABER MERKEZİ
Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan acı haber

Babaannesini kaybeden 'Yıldız Çağrı Atiksoy' sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Atiksoy "Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen canım babaannem... Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan. Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan iyiliğe odaklanan ender ruhlardan.... Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi. O eller 8 evlat bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile "of" dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan. Senden öğrendiğimiz her şey için... İyi ki babaannem sen olmuşsun. Şimdi seninle koca bir devir kapandı... Kalbimizin en güzel köşesinde, çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep... Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız. Bu yeryüzünde yaşayan bir melektin" notunu düştü.

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