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Dünyaca ünlü rapçiler Filistin için söyledi

Yabancı rapçiler Karter Zaher, Jae Deen ve Shadi Akhi’nin bir araya gelerek ‘We Won’t’ Forget’ (Unutmayacağız) isimli bir rap şarkı yaptı. Şarkı siyonist işgalcilerin baskı ve zulmü altındaki Filistin halkına adandı.

HABER MERKEZİ
Dünyaca ünlü rapçiler Filistin için söyledi

Karter Zaher, Jae Deen ve Shadi Akhi'nin birlikte söylediği 'We Won't Forget' şarkısıyla Filistin, Sudan ve Kongo başta olmak üzere, tarihte baskıya maruz kalmış tüm ülkelerin sesi olmayı amaçlıyorlar. YouTube üzerinden yayınlanan video, kısa sürede binlerce izleyiciye ulaşarak, sosyal medyada da yankı buldu. İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak seslendirilen eserde Türkçe de kullanılıyor.

MAZLUMLARA ARMAĞAN EDİYORUZ

16 yaşında Müslüman olan rapçi Jae Deen, "Tüm Müslüman aleminde mazlum milletlere armağan ediyoruz bu marşımızı... Dört farklı dilde eseri yaptık ki dünyaya ulaşabilelim. Özgür Filistin, Kongo, Sudan... Allah dünyadaki tüm mazlum milletleri özgürleştirsin. Bu şarkımızı herkes paylaşsın ki dünya çapında soykırımla mücadele edebilelim" açıklamasında bulundu.

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