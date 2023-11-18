İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam düzenlenen ödül törenine sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Geceye katılanlar arasında Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'de vardı. Gencebay, "Müzik sektöründeki ilgililer daha duyarlı olmalı. Ben gerekeni yapmaya her zaman hazırım. Sektör şu anda maddi olarak da manevi olarak da iyi değil. Müzik dünyası son zamanlarda çok değişti. Şu anki durumu anlatmak istersek müzik çökmedi ama üretim durdu bence. Müziğe gereken önem verilmiyor. 15-20 kişi var rahat geçinen maddi olarak. Ben de onlardan birisiyim. Benim ihtiyacım yok Allah'a şükür. Bu soruna çözüm bulmalıyız." diyerek müzik sektörünün zor dönemden geçtiğini dile getirdi.