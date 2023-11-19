Metin Uca için tören düzenlendi

İSTANBUL'DA tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenlendi. CRR Salonu'nda düzenlenen programa Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yeğeni ve sanat dünyasından sevenleri katıldı.

Uca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar altında salondan alındı ve Ankara'ya uğurlandı. Uca'nın cenazesi, pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.