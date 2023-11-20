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Haberler Sarmaşık Türkan Şoray’a 25.yıl hizmet madalyası verildi

Türkan Şoray’a 25.yıl hizmet madalyası verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un himayesinde başlayan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk Filmleri Haftası gala ile başladı. Festivalin onur konuğu Türkan Şoray’a dünya sinemasına katkılarından dolayı ödül takdim edildi.

HABER MERKEZİ
Türkan Şoray’a 25.yıl hizmet madalyası verildi

Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk Filmleri Haftası Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Türkan Şoray'a 25.yıl hizmet madalyası verildi. Ödülü alan Şoray, onurlandırıldığını belirterek, "Çok gururluyum ve mutluyum." dedi. Burada bulunmanın, hayatının en onurlu anılarından biri olacağını vurgulayan Şoray, öğrencilere mesaj verdi.

UMUDUMUZ GENÇLER

Şoray "Gençlerimiz sizler dünyayı güzelleştireceksiniz. Dünyanın umudu gençlerde. Sizlerden bütün güzel şeyleri bekliyoruz. Keşke yanınızda olsam da bu sıralarda otursam. Üniversite okumak ve akademik tahsil yapmak çok güzel. Bunu çok güzel değerlendirin" dedi. Tören sonunda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkan Şoray'a, Kırgızistan'ı ilk ziyaret ettiğinde çektirilen fotoğrafların yer aldığı tabloyu hediye etti.

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