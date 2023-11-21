‘Biz kadınlar birbirimize destek olmalıyız’

USTA yönetmen Serdar Akar'ın imzasını taşıyan, 'Kadınlara Mahsus', filminin kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Elifcan Ongurlar, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Merakla beklenen film, 22 Aralık Cuma günü seyirciyle buluşacak. Yapım, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 'Kadınlara Mahsus' kampında bir araya gelen 8 kadının çarpıcı hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak. Başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk filmle ilgili olarak şöyle konuştu: "Biz kadınlar birbirimize destek olduğumuz sürece çok güzel şeyler başarabiliriz. Birbirimizi aşağı çekmektense yüceltirsek, çok daha güzel bir dünyamız olur."