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Haberler Sarmaşık Star isimler yılbaşı gecesine hazırlanıyor

Star isimler yılbaşı gecesine hazırlanıyor

Tarkan, Ebru Gündeş, Özcan Deniz gibi starlar büyük bütçelerle 2024 yılına merhaba demeye hazırlanırken, tur operatörleri de tatil için kampanyalar başlattı. Birbirinden ünlü isimlerin konser vereceği oteller, şimdiden misafirleri için ekstra programlar sunuyor

HABER MERKEZİ
Star isimler yılbaşı gecesine hazırlanıyor

Yılbaşının pazar akşamına denk gelmesi nedeniyle 29 Aralık Cuma gününden 2 Ocak Salı gününe kadar 3 günlük tatil fırsatı oluştu. Bu nedenle tur operatörleri ile oteller, 2 ay öncesinden program hazırlayıp, yüzde 50'ye varan erken rezervasyon fırsatı sundu.

Bu programlar kapsamında, Tarkan ve Melek Mosso Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ebru Gündeş ve Sibel Can Antalya'da, Deniz Seki Afyonkarahisar'da, Ümit Besen Mersin'de, Bafra'daki otellerde Derya Uluğ, Emre Altuğ ve İrem Derici konserleri, Tan Taşçı, Sıla, Niran Ünsal ve Özcan Deniz konser verecek.

ÇEŞME'DE SİMGE SAĞIN

Afyonkarahisar'daki termal otellerde Cenk Eren, Ahmet Selçuk İlkan, Bendeniz, Ferman Toprak, Deniz Seki, Yılmaz Morgül ve Cengiz Kurtoğlu, Mersin'de Ümit Besen ve Ozan Orhon, Çeşme'de Simge Sağın, Sapanca'da Hülya Avşar ve Ferhat Göçer, Kars- Sarıkamış'taki kayak otellerinde Merve Özbey ve Sinan Güleryüz, Bolu- Abant'ta ise Rober Hatemo ve Zara konserleri olacak.

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