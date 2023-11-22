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Burak Deniz’in ‘siyah’ tarzı

HABER MERKEZİ
Burak Deniz’in ‘siyah’ tarzı
BAMBAŞKA Biri' dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Burak Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de mağazalara giren başarılı oyuncu, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yakışıklı oyuncu, alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayıp objektiflere poz verdi. Alışverişini noktaladıktan sonra hızlı adımlarla kendisi almaya gelen aracına binen yakışıklı oyuncunun, siyahlar içindeki şık tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.
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