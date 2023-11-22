Kuruluş Osman’da sultanlık savaşı

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 137. Bölümünde Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel'de tekfurlara esir düşerken, Osman Bey ise Yakup Bey'e verdiği biadı geri alır. Burak Özçivit (Osman Bey) ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un (Malhun Hatun) başrollerinde olduğu dizi, yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar. Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Peki, Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir?