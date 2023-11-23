Sanata ve sosyal bilimlere önem vermeliyiz

Geleneksel 'D&R-Hilton Edebiyat Buluşmaları'nın konuğu; tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Ünlü tarihçinin Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kaleme aldığı 'Cumhuriyet'in Doğuşu-Kurtuluş ve Kuruluş Yılları' isimli yeni eserinin tanıtıldığı buluşmaya, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen keyifli söyleşide Ortaylı, kitabını herkes okusun diye yazdığını belirtti. Eğitimin önemine dikkat çeken yazar, "Birçok alanda çok iyiyiz ancak sosyal bilimler ve sanatta geride kaldık. Bu alanlara daha çok önem vermeliyiz" diyerek özellikle gençlere olan sitemini iletti.

ÜLKEMİZDEN BÜYÜK İSİMLER ÇIKTI

Eğitimin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki öneminin altını çizen İlber Ortaylı; "Çocuklarımızın bazı klasik öyküler aracılığıyla dünya ile temas kuracağı ve ileride iyi bir tarihçi ya da arkeolog olmasına yardım edecek bir yapıya ihtiyacı var. Bazı şeyleri 14 yaşında öğrenmezsen 24 yaşında hiç öğrenemezsin. Teknolojide, fen bilimlerinde son derece ilerledik, büyük isimler çıktı ülkemizden. Ama Türkler'in sosyal bilimlerde dünyayı ekarte edecek isimler çıkarması son derece zor. Çünkü bunun için insanlara gerekli birikim sağlanmıyor. Sadece sosyal bilimler değil; sanatın, tiyatronun, operanın, balenin de üzerinde durulmuyor. Bu alanların üzerine daha çok eğilmeliyiz." diye konuştu.