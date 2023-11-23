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Haberler Sarmaşık Şener: 28 yıldır 1 kez bile defile kaçırmadım

Şener: 28 yıldır 1 kez bile defile kaçırmadım

If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda defilelere renk katan deneyimli manken Demet Şener, iyi bir modelin istikrarlı olması gerektiğini söyledi.

ERCAN AKGÜN
Şener: 28 yıldır 1 kez bile defile kaçırmadım

1995 yılında mankenliğe başlayan ve özel defilelerin aranılan yüzü olan Demet Şener, bunun sırrını ve iyi bir mankenin nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı: "28 yıldır podyumdayım. Bugüne kadar bir defileyi bile kaçırmadım. Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermem. İyi bir mankenin fiziki özellikleri modelliğe uygun olmalı. İş disiplini olmalı ve istikrarlı olmalı."

İÇİM KAN AĞLIYOR

Gazze'deki katliamla ilgili düşüncelerini de paylaşan Şener, "Kelimelerle ifade edilecek bir duygu değil. İçim kan ağlıyor. Savaşta hep masumlar ölüyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar. Söylenecek hiçbir şey yok başka" yorumunu yaptı.

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