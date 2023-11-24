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Haberler Sarmaşık Rubato’nun yepyeni albümü ‘5’ yayında

Rubato’nun yepyeni albümü ‘5’ yayında

HABER MERKEZİ
Rubato’nun yepyeni albümü ‘5’ yayında
Her albümlerinde müzikal çeşitlilikleri ile adından söz ettiren tecrübeli grup Rubato, yeni albümlerinde bu kez farklı bestecilerin şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Tan Taşçı, Adnan Ergil, Soner Han, Osman Şahin, Özer Arkun, Bora Duran'ın imza attığı yepyeni şarkıları albüm repertuarına alan Rubato, Yıldız Tilbe'den Ummadığım Anda, İlyas Yalçıntaş'tan İçimdeki Duman ve efsane şarkı Kadınım'ı ise tekrar yorumladı. "5"de yer alan tüm düzenlemelere imza atan Rubato, her şarkıya yine kendi dokunuşlarını yansıttı.
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