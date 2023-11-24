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Usta mankenin talihsiz günü

Bu yıl 17. kez kapılarını açan “If Wedding Fashion İzmir - Gelni lik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”, ikinci gününde bir talihsizliğe sahne oldu. Podyuma çıkan deneyimli manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü

ERCAN AKGÜN
Usta mankenin talihsiz günü

If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı yoğun ilgi ve temposuyla devam ediyor. Tasarımcı Erkan Yılmaz'ın her sene gerçekleştirdiği World of The Fashion defilesinde podyuma çıkan deneyimli manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü.

Düşmenin şokunu yaşayan Şimşek, İzfaş yetkililerinin yardımıyla ayağa kaldırıldı.

SEYİRCİLER VE ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Herkesin önünde böyle bir kaza geçirdiği için morali bozulan usta mankene, izleyiciler alkışlarıyla destek verdi.

Düşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi. Manken Simge Tertemiz de "Bir kadının düşmesi de bu kadar zarif olur" dedi. Defilenin finalinde seyircileri selamlamaya gelen Erkan Yılmaz ve Demet Şener de Sema Şimşek'e sarılarak moralini yükseltmeye çalıştı. 31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.

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