ÜKEA’dan görkemli açılış

Menderes'te 7 bin metrekarelik dev alanda "Evinizi Yeniler" sloganıyla açılan ÜKEA/Ülkü Konsept Ev Alışverişi, sektördeki tüm markaları tek çatı altında topladı.

Kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla, tüketiciyle buluşturan ÜKEA'nın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur'un yanısıra iş dünyasından birçok isim katıldı.

Perakende zincir mağazaları, züccaciye, elektrikli küçük ev aletleri, beyaz eşya ve mobilya ile sektörün lideri Ülkü Grup bünyesindeki ÜKEA'da bir evde ihtiyaç duyulan tüm ürünler yer alıyor. Alışveriş dışında kafeteryası, çocuk alanları ile farklı bir deneyim sunan ÜKEA; İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya ve Trabzon'da açılacak şubelerle büyümesini sürdürecek.