Emir Can İğrek “Boşuna Nefes Tüketme” diyor

KARİYERİNE 2015'ten beri 30'dan fazla single ve üç albüm sığdıran Emir Can İğrek, 'Ali Cabbar' ile 2023'ün en büyük hitine imza atmıştı. 'Parti İptal' albümündeki tüm şarkıları viral olan ve milyonlarca kez dinlenen Emir Can İğrek, yazı da tüm biletleri tükenen kapalı gişe konserlerle geçirmişti. Şarkıcı yılın son sürprizini yeni şarkısı 'Boşuna Nefes Tüketme' ile yapıyor. Ritmik ve retro melodilerin asi sözlerle buluştuğu 'Boşuna Nefes Tüketme' aynı zamanda ufak bir rap verse'ü içinde barındırıyor. Hypers Music etiketiyle çıkan şarkının eğlenceli klibi ise Mehmet Can Damatoğlu imzasını taşıyor.