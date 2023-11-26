Haber sunmayı özlemişim

Ekranının sevilen yüzü Saba Tümer Kolpaçino 4 filmine nasıl dahil olduğunu, rolünü ve yeni projesini Yeni Asır'a anlattı. Tümer "Yapımcı Polat Yağcı arayıp Kolpaçino filmini çektiğini, hatta benim de bir rolüm olduğunu söylediğinde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bu Kolpaçino tam anlamıyla yıldızlar geçidi. Afişlerinde de gördüğünüz gibi. Ama beni en çok heyecanlandıran şey ise rolümün bir haber sunucusunu canlandırmam olmasıydı" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Başarılı sunucu konuşmasına şöyle devam etti: "Çok uzun yıllardır haber sunmadığım için gerçekten çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Nitekim rolümü canlandırdığımda haber sunmayı ne kadar özlediğimi de fark ettim. Geçmişe gitmiş gibi oldum ve çok hoşuma gitti. Hatta çekimden sonra Polat'ı arayıp mutlu olduğumu söyledim. Şimdi sabırsızlıkla beyazperde de görmeyi bekliyorum." açıklamasında bulundu. 12 Ocak'ta vizyona girecek filmde, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimler de yer alıyor.

SÜRPRİZ BİR PROJEYLE SEVENLERİMLE BULUŞACAĞIM

YENİ bir projeyle ekranlarda olacağını söyleyen Saba Tümer "Çekimlerini yaptık. Önümüzdeki aylarda başlayacağını söyleyebilirim. Sürpriz! inşallah başlayınca bütün sevenlerimle kavuşacağız" diye konuştu.