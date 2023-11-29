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Haberler Sarmaşık ‘Nalan Beyoğlu’ geliyor

Nalan Beyoğlu’ geliyor

atv’nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi ‘Altın Kafes’in başarılı oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu’nun canlandıracağı ‘Nalan’ karakteri ekrana damga vuracak

HABER MERKEZİ
‘Nalan Beyoğlu’ geliyor

YAPIMINI Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin genel konusu kısaca şöyle: Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.

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