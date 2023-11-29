Yeni şarkısı ile ‘Kıvılcım’ı’ çaktı

BAŞARI basamaklarını hızla tırmanarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvılcım Ural'ın ikinci albümünden üçüncü yeni şarkısı 'Ben Çok Eskiden' dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziğinin Kıvılcım Ural'a ait olduğu şarkısının aranjesini Onur Gulanber ve Baturalp Yılmaz yaparken, çekimi eğlenceli geçen klibin yönetmen koltuğuna ise ünlü yönetmenler Damla Demircioğlu ve Fatih Turker yer aldı. Şarkının klibinde Kıvılcım Ural'a müzik grubu performansıyla eşlik ederken eğlenceli ve çok renkli anlar yaşandı.