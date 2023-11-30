Dünya ‘Erik Dalı’ ile dans ediyor

2012 ve 2020'nin ardından tarihte 3. kez Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, maçı kazandıklarında Erik Dalı oynamıştı. Büyük bir mutluluk yaşayan milli takımımızın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Millilerimiz şampiyonluğun ardından ABD'de kupa töreni öncesi salonda Erik Dalı çaldırarak altın madalyayı doyasıya kutlamıştı. Kameraların Filenin Sultanlarına döndüğü o anlarda İtalyan koç Daniele Santarelli'nin de oyun havasına eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturmuştu.

YURT DIŞINDA DANS

İspanya Sevilla'da bir dans okulu, son yılların sevilen türkülerinden Erik Dalı'na özel bir koreografi yaptı. Flamenkoyla Erik Dalı hareketlerinin harmanlandığı dans beğeni topladı. Uruguaylı damadın da kendi düğününde 'Erik Dalı' oynadığı video da izlenme rekoru kırmıştı.

TANZANYALI DAMAT

Ankara'da diyetisyenlik yapan Mersinli genç kız, okuduğu üniversitede gönlünü kaptırdığı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'dan eğitim için Türkiye'ye gelen Omary ile dünya evine girdi. Çiftin Mersin'deki düğünleri renkli görüntülere sahne oldu. Çiftin dansıyla başlayan düğünde Tanzanyalı damat Omary 'Kesik Çayır' ve 'Erik Dalı' oynadı, düğünün ilerleyen saatlerinde de halay başı oldu. Damat ve ailesinin yöresel dansları ise davetlilerden bol bol alkış aldı.