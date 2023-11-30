Zeynep Bastık’tan beşinci yıl videosu

ZEYNEP Bastık kariyerinde önemli bir yere sahip olan Youtube kanalının 5. yılını kutluyor. Bastık, bugüne dek izlenme sayıları 2 milyarı geçen videolarında yer alan şarkıların arasından en çok dinlenenleri seçerek yeniden seslendirdi. Bastık, 2 milyar 386 milyon 2 bin 914 kez görüntülenen 170 videosu ile elde edilmesi güç bir başarıya ulaşmış durumda. Ünlü şarkıcı kanalının 5. yılını kutlamak için özel bir video hazırladı. İlk videosunu çektiği terasa yeniden dönen Zeynep Bastık, Bu Gece, Gülbeyaz (Ayfere Dicez), Yanımda Kal, Yağmur, Elimde Değil, Çalkala, Uslanmıyor Bu adlı parçaları söyledi.