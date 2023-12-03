Gözünüzü sık kaşıyorsanız dikkat!

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gözlerini çok ovuşturan kişilerin görme bozukluğuna neden olan keratokonus hastalığı açısından risk grubunda yer aldığını söyledi.

Doç. Dr. Asena, "Keratokonusun bir gençlik hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle 15-25 yaş arasında başlamakta ve ilerlemektedir. Keratokonus bir kornea hastalığıdır. Kornea gözün en önünde yer alan saydam tabakadır. Burada meydana gelen sivrilme ve incelme ilerleyicidir, görmenin giderek kötüleşmesine sebep olur. Bu hastalıkta korneanın yapısal bir şekil bozukluğu söz konusudur. Yaygınlık açısından 2 bin kişide bir rastlanmaktadır" diye konuştu.

Son dönemde keratokonusa özel hibrit lensler üretilmiştir ve bunlar da hastalarda iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Lens kullanamayan hastalara da korneal halka ameliyat öneriliyor.