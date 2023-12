Emir Can İğrek Türkiye’nin her yerinde

Son albümü "Parti İptal" ile fenomene dönüşen şarkısı "Ali Cabbar" şarkısıyla hayran kitlesini katlayarak arttıran ve son teklisi "Boşuna Nefes Tüketme" ile yine olay yaratan Emir Can İğrek Türkiye'nin dört bir yanındaki konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Ülkenin her köşesinden konser teklifleri alan İğrek 30 Kasım'da Bitlis'in Tatvan ilçesindeydi. Emir Can İğrek hafta sonu da önce Diyarbakır Jolly Joker ve Gaziantep Jolly Joker'de sahneye çıktı. Bu konserlerle doğu turnesini sona erdirmiş oldu. Aralıkta hiç durmadan konserlerine devam edecek Emir Can İğrek "2023 yılı çok keyifli geçerken üretim doluydu. Şehir şehir gezdim. 2024'te daha güzel şeyler olacak" dedi.