Küçük oyuncu geleceğin yıldızı olacak

Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan "Başkan" filminin dev oyuncu kadrosunun yanı sıra Büşra Pekin ve Necip Memili'nin kızları Cansu'yu oynayan Nil Eray sette oyunculuğu ile tüm ekipten tam not aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve bu alanda eğitim alması için ailesi tarafından da yönlendirilen Nil Eray, çekimlerin en zorlu sahnelerinde başarıyla rolünün altından kalktı.

Zorlu sahnedeki rol arkadaşı Diren Polatoğulları tarafından kutlanan Nil, ünlü oyuncudan 'Sen bu performansınla hepimizi büyüledin. Seni tebrik ediyorum. Yaşın küçük ama çok büyük bir oyunculuk sergilerdin. Bu filmden sonra yıldız olacaksın' dedi.

Büşra Pekin ise oyunculuk performansından dolayı, öperek ve sarılarak kutladı.