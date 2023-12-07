atv dizilerine 2 yeni yıldız

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin oyuncu kadrosuna Gizem Karaca, Güneş karakteri ile 15. bölümde dahil olacak. Tanıtımda izleyici karşısına çıkan güzel oyuncuya çok sayıda yorum gelirken, Güneş karakterinin hikayede neleri değiştireceği merak konusu oldu.

KARACA'DAN İLK YORUM

Güneş'in kendisi için anlamının çok özel olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Güneş yaşam kaynağıdır, güzel olduğu kadar tehlikelidir. Karakter ismimin Güneş olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bazı tesadüfleri çok seviyorum. Demek ki çağırdım. Güneşi gerçekten bir Güneş gibi güçlü ve merkezde bir karakter olarak kurmak istiyorum. Güneş herkese ve her şeye enerji ve güç verecek, yaşam enerjisi katacak bence. Karakterden ışıl ışıl parlayan bir kadın çıkaracağım" diye konuştu.

ALİ'NİN KARDEŞİNİ OYNAYACAK

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları'nın nitelikli kadrosuna ise, başarılı oyuncu Naz Sayıner dahil oluyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak olan 34. Bölümünde sevilen isim Naz Sayıner, seyirci karşısına Ali'nin kayıp kardeşi Sultan olarak çıkacak. Her iki oyuncunun da oyunculuk kariyerlerinde atv dizilerini seçmeleri yapımların izleyicisini de sevindirdi.